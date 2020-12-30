Варшава, , 09:27 — REGNUM Древний колокол, созданный в Польше еще в 1555 году, вернется в страну спустя 77 лет после того, как его оттуда вывезли нацистские оккупанты во время Второй Мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Объект до нацистской оккупации находился в костеле святой Катажины Александрийской в Славенцицах. Однако в 1943 году оккупационная администрация нацистской Германии приняла решение вывезти древний колокол в Германию, где он остался после освобождения. На протяжении десятилетий он стоял вместе с двумя другими большими колоколами во дворе костёла в Мюнстере.

Несколько лет назад прихожане польского костела начали поиск исторического объекта. Приходской священник отец Мариан Беднарек нашел след памятника и попросил возвратить его «на Родину».

Бронзовые колокола, привезенные в Германию с оккупированный территорий во время войны, в основном переплавляли на оружие и боеприпасы. Однако около 1 300 таких объектов со всей Европы не использовались для этих целей. Их отправили в Гамбург, где они какое-то время хранились, а затем были переданы приходам в Западной Германии.

Обнаруженный польский колокол будет возвращен в Славенцицы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.