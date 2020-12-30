Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Возможность включения Кубы в перечень стран, являющихся, как считают власти США, спонсорами международного терроризма, рассмотрит американский государственный секретарь Майк Помпео. Об этом 30 декабря сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации последних, «сотрудники Госдепартамента подготовили предложение» о включении Кубы в данный список и госсекретарь США «должен решить, утверждать ли план». При этом отмечается, что в настоящее время не ясно, как поступит в этом случае Помпео.

Также указывается, что такое решение «повлечет за собой автоматическое введение санкций США против» Гаваны и осложнит кандидату от американской Демпартии Джозефу Байдену возможность нормализовать отношения с Кубой.

Кроме того, уточняется, что Байден, инаугурация которого назначена на 20 января 2021 года, после вступления в должность мог бы исключить Кубу из этого перечня, однако перед этим нужно повести пересмотр списка, а «этот процесс может занять несколько месяцев».

В то же время, добавляется, что Белом доме и Госдепартаменте не стали подтверждать приведенные в материале данные источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что три компании, связанные с Кубой, и три должностных лица Никарагуа подпали под американские санкции.