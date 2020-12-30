Киев, 30 декабря 2020, 09:21 — REGNUM Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение не публиковать произведения авторов из стран, «выступающих против территориальной целостности Украины». Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба НСПУ в «Украинской литературной газете».
По мнению украинских писателей, противниками территориальной целостности Украины являются: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.
В НСПУ также решили не проводить совместные мероприятия с дипломатическими представительствами вышеперечисленных стран.
Напомним, ранее украинскую писательницу Ларису Ницой возмутило обилие русскоязычных «московитов» в рядах вооружённых сил Украины.
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