Киев, , 09:21 — REGNUM Национальный союз писателей Украины (НСПУ) принял решение не публиковать произведения авторов из стран, «выступающих против территориальной целостности Украины». Об этом сообщила 29 декабря пресс-служба НСПУ в «Украинской литературной газете».

По мнению украинских писателей, противниками территориальной целостности Украины являются: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия и Судан.

«Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают «агрессию» Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В НСПУ также решили не проводить совместные мероприятия с дипломатическими представительствами вышеперечисленных стран.

Напомним, ранее украинскую писательницу Ларису Ницой возмутило обилие русскоязычных «московитов» в рядах вооружённых сил Украины.

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