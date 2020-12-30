Сеул, , 09:19 — REGNUM Собрания и перемещение людей в Южной Корее в конце текущего года и начале 2021 года могут способствовать росту числа новых случаев забболевния COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чон Сэ Гюн.

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Известно, что данное заявление было обнародовано 30 декабря в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Премьер-министр также отметил, что правительству необходимо подготовить стратегию карантинных мер, которые будут действовать после праздников, а также истечения срока текущего уровня социального дистанцирования и особых противоэпидемиологических мер.

Чон Сэ Гюн подчеркнул, что около 40% от общего числа заболевших COVID-19 приходится на последний месяц, текущая волна пандемии может оказаться самой критичной.

Он также сообщил, что правительство рассмотрит необходимые карантинные меры с учётом текущей эпидемиологической ситуации в стране.