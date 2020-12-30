Уфа, 30 декабря 2020, 08:51 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что изначально недооценил серьёзность ситуации вокруг шихана Куштау. Об этом он сообщил 29 декабря на пресс-конференции.
По его мнению, конфликт, возникший вокруг горы, мог расколоть общество.
Хабиров подчеркнул, что его задачей является всегда сохранять единство, поскольку тяжёлые испытания можно пройти только вместе. При этом он признал, что в целом это была рабочая ситуация и руководству региона удалось её решить. Глава региона также признал, что сначала недооценил серьёзность этого конфликта, но оказалось, что протесты на Куштау не выявляются инспирированными определёнными людьми, как тогда он думал.
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