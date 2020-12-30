Махачкала, , 08:31 — REGNUM Министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Баттал Батталов, который ранее уже возглавлял данное ведомство. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов.

Батталов работал министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана с сентября 2013 по декабрь 2015 года. В разные годы он также был депутатом парламента республики, зампредседателя парламентских комитетов по экологии и природным ресурсам, по аграрной политике, советником бывшего председателя правительства региона Артема Здунова. Батталов имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Напомним, ранее минсельхозпрод Дагестана возглавлял Абзагир Гусейнов, который работал в этом этом ведомстве с сентября 2013 года. Должность министра он получил в июле 2019 года. В новом правительстве республики места Гусейнову не нашлось.

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