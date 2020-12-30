Уфа, 30 декабря 2020, 08:26 — REGNUM Клип председателя Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова «Я как Моргенштерн» очень не понравился главе республики Радию Хабирову. Об этом он сообщил 29 декабря на пресс-конференции.
По его словам, клип вышел в то время, когда он был в отъезде.
Он также отметил, что получил очень много нелестных рецензий на этот клип от своих коллег, друзей, а также политических деятелей в Москве.
В разговоре с Мурзагуловым Хабиров подчеркнул, что ему нет дела, до того, что Мурзагулов поет и пляшет, но недопустимо это делать в коридоре администрации главы республики.
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