Уфа, , 08:26 — REGNUM Клип председателя Общественной палаты Башкирии Ростислава Мурзагулова «Я как Моргенштерн» очень не понравился главе республики Радию Хабирову. Об этом он сообщил 29 декабря на пресс-конференции.

По его словам, клип вышел в то время, когда он был в отъезде.

«Мне он очень не понравился, скажу корректно. Все некорректные слова я высказал ему», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что получил очень много нелестных рецензий на этот клип от своих коллег, друзей, а также политических деятелей в Москве.

«Считаю, что он нанес мне репутационный ущерб», — сообщил Хабиров и добавил, что это является недопустимым.

В разговоре с Мурзагуловым Хабиров подчеркнул, что ему нет дела, до того, что Мурзагулов поет и пляшет, но недопустимо это делать в коридоре администрации главы республики.

«У артистов есть такая фраза, и он её тоже произнес: «Я так вижу мир». Ну, это его право, но наносить ущерб мне и республиканской власти я не позволю», — подчеркнул Хабиров.

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