Шэньчжэнь, Китай, , 08:28 — REGNUM Суд китайского города Шэньчжэнь 30 декабря приговорил к различным срокам тюремного заключения правонарушителей из Гонконга, которые были обвинены в попытке незаконного пересечения морской границы при бегстве на Тайвань. Об этом говорится в постановлении, которое было опубликовано на сайте суда.

12 граждан этого специального административного района Китая, которые находились в розыске или под следствием по делу о массовых беспорядках 2019 года, 23 августа были задержаны береговой охраной КНР на борту судна при попытке бегства на Тайвань. Восемь молодых людей — участников побега были приговорены к семи месяцам лишения свободы. Двое организаторов — к двум и трём годам. Ещё двоих несовершеннолетних членов группы ожидает высылка в Гонконг и передача местным правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин США 7 декабря ввёл санкции в отношении 14 граждан Китая, включая заместителей председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). По словам госсекретаря Майка Помпео, таким образом США наказывают Пекин «за подрыв обещанной Гонконгу автономии».

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