Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Итоги голосования на выборах главы Белого дома, на которых лидирует кандидат от Демпартии США Джо Байден, не намерен пересматривать действующий американский вице-президент Майкл Пенс, пишет издание The Hill со ссылкой на судебные документы.

Согласно представленной в них информации, об отказе политика сообщили адвокаты конгрессмена от штата Техас Луи Гомерта, подавшие иск в суд по результатам голосования выборщиков.

Авторы обращения указывают на то, что у Пенса есть исключительное право определять состав коллегии выборщиков, которые на собрании в Конгрессе 6 января должны будут утвердить результаты голосования коллегии от 14 декабря. Это, по их мнению, позволяет вице-президенту отменить итоги голосования в колеблющихся штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа обратился в Верховный суд страны с иском о пересмотре результатов голосования на выборах в штате Висконсин.

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