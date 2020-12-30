Приштина, , 07:27 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 29 декабря направила президенту Хорватии Зорану Милановичу официальное письмо, в котором предложила стране помощь в устранении последствий землетрясения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи в качестве генерального командующего силами безопасности Косово предложила Милановичу поддержку «везде, где потребуется».

29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера. По последним данным, землетрясение унесло жизни семи человек, еще около 20 человек получили легкие ранения и шестеро — тяжелые. Сейсмологический институт Хорватии предполагает, что разгул стихии также повлечет за собой значительный материальный ущерб.

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