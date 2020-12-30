Приштина, , 07:29 — REGNUM Приштинский институт политических исследований 29 декабря опубликовал результаты годового опросника по международной политике и диалогу между Косово и Сербией. Согласно опросу, самыми популярными персонами среди албанского населения края являются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а среди косовских сербов — президент России Владимир Путин.

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Меркель симпатизирует 66% населения Косово (или 70% албанского населения), Эрдогану — 14%. Путину симпатизирует 74% сербского населения края.

Хотя Трампу симпатизируют лишь 9% опрошенных, косовские албанцы продолжают считать США главным партнером на международной арене, а Германию — главным экономическим партнером. Лишь 3% опрошенных хотели бы считать соседние государства Западных Балкан главными экономическими партнерами Косово.

При этом 70% опрошенных считают НАТО организацией, которая оказала Косово самую большую помощь в период с 1999 года по наше время и лишь 9% ставят на первое место Европейский союз.

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