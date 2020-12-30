Киев, , 05:58 — REGNUM «Новогодним подарком» назвал решение украинского президента Владимира Зеленского о своем увольнении генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Кривоноса, этот шаг главы государства не имеет смысла.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — отметил генерал.

Он занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине в случае тотальной войны с Россией придется мобилизовать как мужчин, так женщин. Кривонос заявил, что указанные действия могут привести к лишь массовому дезертирству граждане Украины не умеют и не хотят воевать. 29 декабря генерал был отправлен в отставку.

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