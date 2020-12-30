Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Руководство минобороны Соединенных Штатов не проводило встреч с командой кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена с 18 декабря, сообщил один из членов штаба Байдена Джейк Салливан в эфире Национального общественного радио.

«Буквально десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными на момент нашего с вами разговора», — заявил он.

Салливан добавил, что Пентагон прекратил проводить брифинги для команды Байдена, связанные с военными операциями. В таком случае, отметил политик, новой администрации потребуется время для того, чтобы вникнуть во все данные уже после инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио шефа Пентагона Кристофер Миллер заявил об идущем процессе по передачи власти Джо Байдену и его команде. Он заверил, что все необходимые встречи проводятся в полном объеме.

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