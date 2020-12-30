Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Предвыборная команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с иском о пересмотре результатов голосования на состоявшихся 3 ноября президентских выборах в штате Висконсин. Об этом 29 декабря пишет издание The Hill.

По этому иску истцы намерены добиться пересмотра решения Верховного суда штата Висконсин, который ранее подтвердил итоги голосования, признав победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В штабе Трампа убеждены, что избирком штата нарушил американскую конституцию, так как снизил требования к идентификации избирателей и позволил использовать выносные ящики для бюллетеней в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, команда Трампа уже обращалась в Верховный суд США для пересмотра результатов голосования в четырёх других штатах. По двум из них суд отклонил претензии истцов.

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