Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, одобренный Палатой представителей Конгресса, должен быть отклонен Сенатом. С таким призывом выступил действующий глава Белого дома Дональд Трамп в сообщении на своей странице в Twitter.

Американский лидер подверг критике своих однопартийцев, которые голосовали за документ. Он назвал это примером «трусости и полного подчинения технологическим компаниям».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Палата представителей преодолела вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета страны в размере $740 млрд. Глава государства заблокировал документ 23 декабря поскольку он считает, что в бюджет не включены «критически важные меры», которые требуются для национальной безопасности США.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижняя палата Конгресса США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет