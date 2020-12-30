Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Подготовка вакцины и реализация плана вакцинации населения Соединённых Штатов идут в заданном темпе, заявил 29 декабря президент США Дональд Трамп, отвечая на обвинения кандидата в президенты, демократа Джо Байдена на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

«Распространение вакцин, уже доставленных в назначенное место федеральным правительством, зависит от штатов. Мы не только разработали вакцины, в том числе вложили деньги, чтобы ускорить процесс, но и доставили их в штаты», — написал Трамп.

Американский лидер отметил также, что ранее Байден «провалился со свиным гриппом», имея ввиду борьбу с распространением свиного гриппа Н1N1 во время нахождения Байдена на посту вице-президента США.

Ранее Джо Байден заявил, что намерен применить в США закон о продукции военного назначения периода Корейской войны (1950−1953) для увеличения масштабов производства вакцин от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден хочет применить закон военного времени для увеличения выпуска вакцин