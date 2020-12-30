Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Инициатива, объединяющая увеличение до $2000 прямые выплаты гражданам США и отмену действия раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, была внесена в Сенат Конгресса США лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки). Об этом сообщается на сайте палаты.

Напомним, что ранее предложение президента США Дональда Трампа о прямой выплате гражданам $2000 вместо предложенных по программе помощи экономике $600 неожиданно поддержали демократы. Нижняя палата большинством голосов приняла законопроект.

Вместе с тем, представители демократического меньшинства в Сенате уже обвинили республиканцев в попытке протащить инициативу, лишающую технологические компании защиты от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, объединив её с предложением о повышении выплаты американцам.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный демократами законопроект, предусматривающий увеличение единоразовой помощи каждому американцу с $600 до $2000.

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