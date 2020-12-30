Дамаск, , 04:38 — REGNUM Один человек погиб в результате ракетной атаки по сирийской столице Дамаску со стороны Израиля, сообщает SANA.

Также в результате обстрела пострадали три человека. По данным агентства, все погибшие и пострадавшие являются военнослужащими сирийской армии. Других подробностей не предоставляется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 декабря силы ПВО Сирии отражали израильскую ракетную атаку по пригороду Дамаска. Отмечалось, что удар был нанесен по участку сельской местности в окрестностях столицы Сирии.

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