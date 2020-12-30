Москва, , 04:12 — REGNUM Примером недобросовестной конкуренции в отношении России и ее вакцин против COVID-19 является мнение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил действия РФ в борьбе с пандемией с деятельностью террористов, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Речь идет о статье евродипломата по названием «Важная борьба против дезинформации и манипуляции». По словам Захаровой, в указанной статье представлены «абсолютно неуместные параллели».

«В своем блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в комментарии.

Она отметила, что в российском МИД шокированы тем, что Боррель присоединился к усиливающейся «войне вакцин», которая производит потоки лживой или намеренно искаженной информации. Захарова также подчеркнула, что глава европейской дипломатии превратился в распространителя «фейковой информации», очерняющей российские СМИ.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства России добавила, что слова евродипломата о противодействии манипуляциям в прессе указывают на признаки его заражения «инфодемией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова заявила, что в мире уже произошла «политизация темы ковида» и «война вакцин уже идет». По ее словам, в западных СМИ распространяется множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно российской вакцины.

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