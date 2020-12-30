Исламабад, , 04:07 — REGNUM Неизвестный бросил боевую гранату на рынке в городе Сураб провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что автомобиль силовиков проезжал мимо рынка в момент нападения. При взрыве гранаты пострадали двое сотрудников сил безопасности, а также 12 мирных жителей. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Других подробностей произошедшего пока не поступало. В настоящее время на месте работают спецслужбы и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в пакистанской провинции Белуджистан террористы напали на пост пограничников. Военным удалось отбить нападение боевиков, однако в результате боестолкновения погибли семеро военнослужащих.

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