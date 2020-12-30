Дамаск, , 03:39 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) вооружённых сил Сирии отражают израильскую ракетную атаку по объектам, расположенным вблизи сирийской столицы. Об этом 30 декабря сообщает дирекция государственного радио и телевидения Сирии.

«Наши средства ПВО отражают израильскую агрессию в окрестностях Дамаска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар был нанесён по участку сельской местности. Какие объекты могли оказаться целью атаки, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть ракет, которые были выпущены ВВС Израиля по объектам на западе сирийской провинции Хама, оказались сбиты средствами ПВО Сирии.

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