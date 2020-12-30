Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Первую дозу вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Moderna, получила кандидат на пост вице-президента США от Демпартии Камала Харрис, передает телекомпания PBS.

Процедура прошла публично в присутствии прессы. Харрис выразила благодарностьмедикам за их действия и посоветовала всем жителям США сделать прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, созданной американской фармкомпаний Pfizer и немецкой BioNTech, ввели кандидату в президенты США, демократу Джо Байдену.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден прошел первую стадию вакцинации от COVID-19