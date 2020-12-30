Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Партию боевых вертолетов из восьми новых AH-64E Apache и еще 16 отремонтированных AH-64D Apache на общую сумму $4 млрд планируют продать Кувейту США, сообщается на сайте американского госдепартамента.

В поставку также будет входить сопутствующее оборудование для этого вида вооружений. США также намерены продать авиабомбы малого диаметра GBU-39 на сумму $290 млн Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что США хотят поставить Марокко четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian, а также управляемые ракеты Hellfire и комплексы управления авиабомбами Paveway и JDAM. Общая сумма контракта должна составить $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США собрались продать Марокко вооружение на сумму $1 млрд — Reuters