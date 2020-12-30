Каракас, , 02:06 — REGNUM Благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в запуске массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Венесуэле выразил глава республики Николас Мадуро. Об этом венесуэльский лидер написал на своей странице в Twitter.

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По его словам, этого удалось добиться после трех месяцев серьезной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что в стране собираются привить 10 млн жителей российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

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