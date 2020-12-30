Каракас, , 00:58 — REGNUM Серия терактов, наплавленных на срыв передачи полномочий новому составу Национальной ассамблеи Венесуэлы, была предотвращена властями страны, заявила венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Кармен Мелендес в эфире телеканала VTV.

Она обвинила в подготовке этих преступлений правые силы республики. Кроме срыва работы парламента злоумышленники должны были убить государственного прокурора Тарека Сааба. По словам Мелендес, конечной целью их действий стала бы дестабилизация ситуации в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря венесуэльский президент Николас Мадуро заявил на свой странице в Twitter о том, что в стране готовят серию терактов и обвинил главу Колумбии Ивана Дуке в причастности к этому процессу.

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