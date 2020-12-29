Тирана, 29 декабря 2020, 23:53 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Албании Гент Цакай 28 декабря заявил об отставке.
На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил:
Новость подтвердил сам Рама на своей странице в социальной сети Twitter. Пост министра иностранных дел был передан нынешнему министру обороны Албании Ольте Джачке. Пост министра обороны займет Нико Пелеши.
Рама поблагодарил Цакая за достоинство, с которым он выполнял свою работу, и за готовность продолжить работу в правительственном кабинете.
Цакай занял пост главы МИД Албании в январе 2019 года, сменив Дитмира Бушати. Кандидатура Цакая не была одобрена президентом Илиром Метой, поэтому формально пост главы МИД занял сам премьер-министр Рама, а Цакай считался и.о. министра иностранных и европейских дел.
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