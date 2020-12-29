Скопье, , 23:29 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 29 декабря направил своему хорватскому коллеге Андрею Пленковичу телеграмму со словами поддержки в связи с землетрясением, обрушившимся на хорватский город Петрине. Его правительство также приняло решение направить финансовую помощь в размере шести миллионов македонских денар (около $120 тыс.) в Хорватию, сообщает Večernji list.

«Правительство решило на сегодняшней сессии оказать финансовую помощь в размере шести миллионов денар Хорватии после сильного землетрясения в Петрине. Солидарность — это первостепенное реакция в такие трагические моменты, и мы предоставим всю необходимую помощь». Заев

Напомним, 28 декабря землетрясения обрушились на Хорватию. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Загреба. Позднее более слабые землетрясения было ощутимы в различных частях Хорватии, в том числе и на побережье. Сегодня, 29 декабря, в республике произошло ещё более мощное землетрясение — магнитудой 6,3: Петриня сильно пострадала.

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