Подгорица, , 23:21 — REGNUM Парламент Черногории принял 29 декабря поправки к закону «О свободе вероисповедания». За них проголосовал 41 депутат от правящего большинства. Оппозиция не присутствовала на сессии парламента, сообщает RCTG.

«Это победа правового государства, а также народа, который защищал эту страну на улице в течение целых 12 месяцев», — заявил после сессии парламента премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

Теперь все религиозные общины Черногории, по словам Кривокапича, без исключения равны перед законом.

Напомним, в начале года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которому государство планировало изъять в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.

Однако на волне антиправительственных протестов и после победы оппозиции на парламентских выборах 30 августа 2020 года парламент Черногории внёс корректировки в закон.

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