Минск, , 22:54 — REGNUM В нынешние непростые времена «историческая миссия выпала на долю поколения создателей независимой Белоруссии». Об этом 29 декабря в президентском дворце на балу для молодёжи заявил Александр Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.

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Полонез стал первым танцем бала. В нём приняли участие 314 юношей и девушек из разных регионов постсоветской республики.

Лукашенко сообщил им, что культура бальных танцев является для Белоруссии традиционной. При этом он отметил: «Сегодняшний вечер — это не просто праздник, а путешествие к истокам традиций. Кстати, это одна из традиций, которую мы с вами воссоздаем. Без традиций не может быть государства. Вокруг этих традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление нашего народа к своей государственности и независимости. Ведь что такое государственность? Прежде всего это осознание народом исторического права быть хозяином своей земли, чувство родовой связи с поколениями разных эпох, понимание того, как формировался национальный характер и менталитет современного человека».

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«Вы все учили историю и должны помнить: веками наша земля была под сапогом иноземцев. Все это было и не должно повториться, если мы действительно хотим быть независимыми», — поведал им Лукашенко.

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