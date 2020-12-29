Киев, , 22:27 — REGNUM Указ о временном отстранении от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого подписал украинский президент Владимир Зеленский 29 декабря, сообщили в его пресс-службе.

Зеленский «Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса».

Отмечается, что Тупицкий отстранён на два месяца. Решение принято в ответ на ходатайство офиса украинского генпрокурора. Комментируя отстранение, замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов заявил, что поддерживает решение.

Председатель партии «Слуга народа» Давид Арахамия напомнил, что фракция собрала в парламенте Украины 226 подписей под призывом к добровольной отставке Тупицкого и его команды. По словам депутата, народ не поддерживает Конституционный суд страны.

Напомним, конфликт Зеленского с КС Украины начался в октябре с решения КС ограничить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. После этого партия Зеленского инициировала законопроект о смене состава КС Украины. Тогда Тупицкий заявил, что КС хотят сделать марионеточным.

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