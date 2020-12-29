Идлиб, Сирия, , 22:22 — REGNUM Трое российских военнослужащих ранены в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, сообщил 29 декабря заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) при выполнении задачи по обеспечению безопасности вывода поста турецких военных в районе населенного пункта Трумба.

Огонь велся с территории, занятой бандами боевиков, подконтрольными Турции.

«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает», — сказал Сытник.

При этом он подчеркнул, что «командование российской группировки войск в Сирии во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на российских военнослужащих».

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