Москва, , 21:55 — REGNUM Следственный комитет России возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила 29 декабяр пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко.

По её словам, следствием было установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований, которые предназначались исключительно на цели фондов.

Следствие полагает, что Навальный, являясь фактическим руководителем данных организаций, совместно с другими лицами потратил более 356 млн рублей из указанной суммы на личные цели — приобретение личного имущества и материальных ценностей, оплату расходов, включая отдых за границей.

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — подчеркнула Петренко.

На основании этого Главным следственным управлением СК России в отношении Алексея Навального было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщила Петренко, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление «всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению».