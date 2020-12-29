Рим, , 19:58 — REGNUM Будущее правительства Италии должно определиться в ближайшие 24 часа, передает Agenzia Italia во вторник, 29 декабря.

Премьер-министр Джузеппе Конте во вторник и среду встретится с представителями всех партий коалиции, предполагается обсудить вопрос использования средств «антикоронавирусных» фондов ЕС.

Ранее с критикой действий премьера по этому вопросу выступал лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Он полагает, что министры в этом вопросе хотят оставить слишком много полномочий себе и слишком мало обсуждать ситуацию с парламентом.

Ренци во вторник подтвердил готовность отозвать министров из правительства (и таким образом развалить коалицию), если Конте не представит удовлетворительного ответа на ранее заданные вопросы. Наблюдатели полагают, что подлинная цель Ренци — добиться уступок со стороны партнеров по коалиции.

Документ, направленный «Живой Италией», носит название CIAO — по первым буквам четырех «опорных» тезисов Ренци. Политологи отмечают, что таким образом Ренци намекнул на готовность «попрощаться» с нынешней коалицией — слово ciao («чао») в итальянском языке может использоваться и в знак приветствия, и в знак прощания.