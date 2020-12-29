Париж, , 19:54 — REGNUM «Неординарным периодом» для китайско-французских отношений в условиях, когда весь мир «переживает небывалые за столетие перемены», назвал уходящий год посол КНР во Франции Лу Шае в новогоднем письменном обращении. Об этом 29 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в своем послании дипломат напомнил о личной заботе глав двух государств — Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона — о продвижении взаимопонимания и дальнейшем развитии двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.

Посол охарактеризовал отношения Пекина и Парижа как достижение политическим взаимным доверием «новой высоты», внесение новой страницы в историю китайско-французской дружбы, а также в контексте новых сдвигов в прагматическом сотрудничестве и получения сторонами конкретных результатов от развития взаимодействия. Отметив, что с 2021 года начинается движение КНР в направлении строительства мощного и современного социалистического государства, Лу Шае указал на появление новых возможностей для совершенствования двусторонних отношений. Посол призвал Францию совместно в Китаем сыграть «особую» роль в международных отношениях, подчеркнув статус двух стран как «ответственных держав».