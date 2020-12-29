Ереван, , 19:52 — REGNUM О важной роли российской военной базы в Гюмри (Армения) заявил армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян, сообщили 29 декабря в пресс-службе оборонного ведомства республики.

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По словам Арутюняна, благодаря российской базе обеспечивается региональная безопасность. Также министр заявил, что между Москвой и Ереваном углубились «стратегическое партнёрство и союзнические связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе между ВС Армении и ВС Азербайджана 27 сентября — 9 ноября 2020 г. была прекращена благодаря усилиям со стороны руководства России. В настоящее время в Карабахе работают российские миротворцы.

Что касается Гюмри, в этом армянском городе находится 102-я ордена Александра Невского российская военная база. В основе базы была 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа, которую 21 июня 1994 г. преобразовали в 102-ю военную базу.

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