Донецк, , 19:47 — REGNUM Гражданство России в упрощённом порядке за полтора года получили 188 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил 29 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

«188 тысяч граждан Российской Федерации уже проживают на территории Донецкой Народной Республики», — сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом Пушилин отметил, что желающих иметь российский паспорт гораздо больше, и очередь на его получение «растянута не на один год».

«Конечно же, это неправильно, и мы будем принимать меры по её сокращению», — сказал глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года жители Донецкой и Луганской Народных Республик начали получать российские паспорта в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям Донбасса.

Для рассмотрения заявок на получение гражданства от указанных категорий лиц установлен трёхмесячный срок, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.

Позднее Владимир Путин также подписал указ, распространяющий данные преференции на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории ДНР и ЛНР.