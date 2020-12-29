Лиссабон, , 19:44 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с новогодним видеообращением, в котором призвал сделать 2021 год «годом исцеления». При этом он поставил в центр этого предложения не только борьбу с эпидемией коронавируса, но и экологические вопросы, призвав международное сообщество преодолеть разрыв с природой и «помириться» с ней. Об этом 29 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в заявлении генсека ООН данная задача прозвучала как «новогодняя резолюция» на 2021 год.

Отметив рост в мире неравенства, бедности и голода, А. Гутерриш выразил особую озабоченность судьбой детей, призвав «протянуть руку помощи соседям и незнакомцам». Главной целью ООН в наступающем году генсек назвал создание к 2050 году в мире «глобальной коалиции за углеродную нейтральность», подчеркнув роль и ответственность каждой страны и каждого правительства в выполнении этой задачи.

Выступление А. Гутерриша еще раз доказало, что руководство ООН выбрало приоритетом «зеленую» проблематику и продвигает ее невзирая на ее противоречивость и использование определенными силами в деструктивных политических целях.