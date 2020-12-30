Москва, , 04:00 — REGNUM Нынешняя экономическая реальность в России направлена скорее на защиту корпораций от населения, чем для решения проблем самих россиян. Почему так сложилось и можно ли оставить ситуацию в нынешнем состоянии дел рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Чубайс и Гайдар Иван Шилов © ИА REGNUM

Если принцип «бизнес превыше всего» становится целью государственного управления — жди беды. Государство в таком виде может стать не более чем инструментом бизнес-разборок и даже попасть под диктат особо удачливых дельцов. России такой путь, разумеется, заказан, ведь для тех, кто ее населяет, это было бы повторением бедствия Перестройки и ближайших к ней лет, тем самым «вы что, хотите назад в 90-е?».

Нет, в «святые 90-е» никто не хочет, и именно поэтому стране и ее руководству предстоит серьезно подумать, как остановить тот же рост цен на продовольствие, восполнить нехватку лекарств и решить другие вопросы, с которыми никак не желает справляться «невидимая рука рынка». Реформа российской Конституции должна дать возможность не бояться никакой «смены кланов» и гарантировать, что к власти в стране смогут прийти только те, для кого Россия — не пустой звук. Читайте статью Александра Халдея «Какой трансфер не нужен России».