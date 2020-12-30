Варшава, , 05:00 — REGNUM Польша согласилась не блокировать евросоюзовские бюджеты, ведь и ей самой сейчас понадобятся деньги для продолжения антикризисных и антиэпидемических действий. Какой новый тренд в политике Варшавы выявило последнее противостояние Польши и ЕС и как он может пригодиться Польше в ближайшем будущем, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что партия «Справедливая Польша», руководимая министром юстиции Збигневом Зёбро, союзник по коалиции с правящей «Правом и Справедливостью», Зёбро позволил себе серьезную критику достигнутого между Польшей и ЕС соглашения. Зёбро указал, что без четких юридических обязательств достигнутый компромисс может быть в любой ситуации повернут против польской позиции защиты культурной самостоятельности от идеологических нападок со стороны ЕС.

Тем не менее этот раскол в польской политической верхушке может сыграть конструктивную роль, определив новые возможности в отношениях Польши с остальным Евросоюзом, ведь на пороге стоят большие перемены, связанные с изменением политики США в отношении Европы. Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша приняла «дары данайцев». А что дальше?».