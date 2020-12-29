Любляна, , 18:05 — REGNUM Заседание парламента Словении пришлось приостановить из-за подземных толчков с эпицентром в Хорватии, сообщает 29 декабря Словенское агентство печати.

Как рассказал председатель парламента Игор Зорчич, участников заседания пришлось эвакуировать. Как отметили присутствующие на заседании депутаты, за спиной Зорчича начала дрожать стена, дрожал и пол.

Тогда Зорчич решил, что это «уже слишком» и «призвал всех выйти из здания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, словенские власти предложили помощь Хорватии, где 29 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,3. Это уже второе землетрясение в Хорватии за последние два дня.

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