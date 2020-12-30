Санкт-Петербург, , 06:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил амбициозную цель, предполагающую двухкратное снижение бедности населения за 10 лет. Возможно ли такое и какие препятствия стоят на пути к этой цели, рассказывают корреспондент ИА REGNUM Дарья Юдкевич и экономист, юрист Марина Егорова.

В отделении банка Дарья Драй © ИА REGNUM

Вообще в капиталистическом государстве с бедностью бороться сложно, ведь именно бедность и страх перед ней делают жителей капиталистической страны такими хорошими работниками, во всяком случае в теории. Российская же ситуация парадоксальна в том, что, во-первых, беднеет в нынешних условиях зачастую даже работающий человек, а во-вторых, бедность должна восприниматься как проблема и преодолеваться исходя из заявленной социальной направленности российского государства.

Вывод отсюда напрашивается такой: невозможно ничего поделать с бедностью, если слегка или более серьезно не потеснить российский, достаточно дикий капитализм с занимаемых им по отношению к государству и обществу позиций. Где прежде всего стоит попросить капитализм «подвинуться»? Читайте статью Дарьи Юдкевич и Марины Егоровой «Как бороться с бедностью, а не с бедняками».