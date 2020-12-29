Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась торжественная передача в состав ВМФ России головного корвета «Гремящий» проекта 20 385. Новейший корабль поступит на вооружение Тихоокеанского флота в начале 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военные моряки и корвет «Гремящий» на судостроительном заводе «Северная верфь» Дарья Драй © ИА REGNUM

В честь легендарного эсминца

Это второй корвет, который был сдан ВМФ на «Северных верфях» в 2020 году, но первый для своего проекта. Как отметил генеральный директор «Северных верфей» Игорь Орлов, корветы проекта 20 385 предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Также они необходимы для артиллерийской поддержки высадки десанта в ходе морских десантных операций. Корветы могут наносить ракетно-артиллерийские удары по кораблям и судам противника в море и базах. Кроме того, они пригодны для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Свое название корвет «Гремящий» получил в честь легендарного эсминца №7 Северного флота времен Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир, капитан 1-го ранга (позже контр-адмирал, — прим. ред.) Антон Гурин стал Героем Советского Союза.

Эсминец «Гремящий» прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Кроме того, он принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярных конвоев.

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Как всё начиналось

Корвет «Гремящий» был заложен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года. По словам генерального директора АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Александра Шляхтенко, изначально на корвет в качестве главных двигателей предусматривалась установка немецких дизельных агрегатов компании MTU. Но из-за введенных в 2014 году санкций в отношении России на корабль были установлены дизельные агрегаты ДДА 12 000 производства АО «Коломенский завод».

«Он попал в самый тяжелый момент применения санкций. Он должен был быть другим, он частично должен был быть укомплектован лучшими в мире двигателями, которые в последний момент нам никто не дал. В итоге он перестраивался в процессе строительства. Сегодня он выглядит достойно, его основа — отечественная продукция. Двигатели — наши, они показали себя надежными, хорошими, показали все тактико-технические характеристики, — рассказал Шляхтенко. — Таких кораблей флот еще не видел».

По первоначальным планам, «Гремящий» должен был войти в состав Северного флота, но после спуска на воду 30 июня 2017 года было объявлено, что корабль войдет в состав Тихоокеанского флота.

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Церемония запомнится

В морозный день 29 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага над корветом «Гремящий», который находится в настоящее время в Большом бассейне Невской губы, у причала «Северной верфи». Это важное событие, которое предваряет переход корабля в распоряжение ВМФ, прошло не так гладко, как ожидалось.

Во время подъема флага и исполнения гимна Российской Федерации военным духовым оркестром произошел инцидент, напомнивший всем о важности строгого соблюдения мер безопасности гражданскими лицами, оказавшимися на борту боевого корабля. Однако всё обошлось без серьезных последствий, и церемония принятия корабля во флот прошла в полном объеме, как и было запланировано.

«В преддверии Нового года мы получаем совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль, — отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. — Корвет проекта 20 385, разработанный «Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», является дальнейшим развитием проекта 20 380».

Головной корвет нового типа отличается от кораблей предыдущего проекта удлиненным корпусом и универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14. Он заменил пусковые установки противокорабельных крылатых ракет «Уран». Благодаря ему экипаж сможет запускать сверхзвуковые универсальные противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр», а также производить пуски новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

На корвете «Гремящий» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, а также ангар для противолодочного вертолета Ка-27.

Защитник рубежей

В ближайшее время корабль будет передислоцирован на Тихоокеанский флот. Для переброски на противоположный конец страны команде «Гремящего» понадобится время, чтобы подготовиться, поэтому все новогодние каникулы пройдут в сборах, а в январе экипаж отправится в сложный путь по зимней Атлантике и далее на Тихий океан — служить под Андреевским флагом.

«Выражаю уверенность, что экипаж с достоинством будет представлять этот флаг в любой точке Мирового океана», — подытожил адмирал Евменов.

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