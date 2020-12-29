Тегеран, , 17:54 — REGNUM Погибших в начале 2020 г. командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» (входят в Корпус стражей Исламской революции) Касем Сулеймани посмертно награждён Орденом жертвенности, сообщает 29 декабря Fars.

Награда Сулеймани присвоена с одобрения Высшего совета по присуждению знаков отличия армии Ирана. Отмечается, что генерал принял мучиническую смерть (он погиб в результате воздушной атаки ВВС США 3 января 2020 г.).

Напомним, Орден жертвенности учрежден в Иране в 2020 г. Это — высший орден армии Ирана, вручаемый тем, кто внёс вклад в защиту независимости и территориальной целостности республики.

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