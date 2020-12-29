Киев, , 17:54 — REGNUM Правительство Украины официально дало официальный старт восстановлению работы министерства аграрной политики как отдельно ведомства.

Об этом во время пресс-конференции сегодня, 29 декабря, заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Постановлением правительства мы восстановили министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к министерству экономики», — отметил чиновник.

Он также призвал «успокоиться аграриев», подчеркнул, что все те программы, которые сейчас запланированы ранее на 2021 год, будут реализованы.

«Сначала в нашем министерстве, а после создания минагрополитики они перейдут в новое министерство», — сказал Петрашко.

Министр не назвал конкретных сроков, но уточнил, двигаться в направлении разделения ведомств в правительстве намерены «максимально быстро».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года правительство под руководством предыдущего премьера Алексея Гончарука приняло решение о реорганизации министерства аграрной политики путем присоединения его к министерству экономики.

Интересно, что 17 декабря Верховная рада уже назначила Романа Лещенко новым министром аграрной политики.