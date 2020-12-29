Москва, , 16:50 — REGNUM Законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Перечень таких ресурсов установит правительство РФ, следует из документа.

При этом технические показатели и иные условия предоставления доступа будут установлены «правилами оказания услуг связи».

Законопроект вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Вместе с тем в апреле 2020 года Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета.