Катманду, , 16:41 — REGNUM Более 10 тысяч граждан Непала вышли на марш протеста в Катманду, 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Протестующие требовали отменить решение премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли от 20 декабря о роспуске парламента, которое они считают неконституционным.

В январе Верховный суд Непала рассмотрит десятки петиций, поданных против политического шага премьер-министра и его планов провести внеочередные парламентские выборы весной 2021 года.

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