Ереван, , 16:35 — REGNUM Очередная акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в столице республики, передаёт 29 декабря Sputnik.

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Сегодня, 29 декабря, протестующие проводят митинг у здания Специальной следственной службы (административный район Арабкир в Ереване). Организаторами выступают оппозиционеры из партии «Движение за спасение родины».

Комментируя происходящее, один из представителей оппозиции Гегам Манукян сказал, что свои требования протестующие обнародуют у здания Специальной следственной службы, в которого сейчас направляется шествие.

Оппозиционер пояснил, что недовольство следственной службой связано с необъективностью и незаконностью её действий. Так, параллельно с уголовным делом против оппозиционеров, вступивших в потасовку с депутатом из «Мой шаг», служба должна была возбудить и дело против Пашиняна.

Манукян «Но наша требование как всегда одно — отставка премьера. Оно не может измениться, поскольку каждый день он создаёт для страны новые вызовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги оппозиции с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване ежедневно, начиная с 10 ноября — с того дня, когда начало действовать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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