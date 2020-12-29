Махачкала, , 16:16 — REGNUM Бывший гендиректор филиала ПАО «Россети Центр» в Тверской области Манвел Мажонц назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

Мажонц родился в июле 1968 года в Азербайджане. Ранее он занимал руководящие должности в различных российских организациях. В 2012 году слал гендиректором электросбытовой компании ОАО «Омскэлектро», а в июле 2018 года возглавил филиал «Россети Центр» — «Тверьэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Дагестане было создано министерство энергетики. Ему перешли функции в сфере энергетики регионального минпромэнерго, которое было преобразовано в министерство промышленности и торговли. Новое ведомство возглавил зампредседателя правительства республики Владимир Лемешко.

Указом Сергея Меликова от 28 декабря минэнерго Дагестана переименовано в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с передачей ему функций в сфере ЖКХ реорганизуемого министерства строительства и ЖКХ республики.

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