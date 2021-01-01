Москва, , 01:12 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает ИА REGNUM.

Поликлиника Samregion.ru

Федеральный фонд ОМС получил полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Раньше при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациент мог обратиться в свою страховую. С 2021 года этими вопросами займется ФФОМС.

Кроме того, предусматривается уменьшение нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию — не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам (сейчас — от 1% до 2%).

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