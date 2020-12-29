Минск, , 16:14 — REGNUM Перечень из 30 госпрограмм и шести спецпрограмм для реализации в 2021—2025 годах утверждён постановлением правительства Белоруссии № 759от 24 декабря. Ответственными исполнителями назначены министерства и ведомства.

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К госпрограммам национальной безопасности отнесены пять: «Урегулирование чрезвычайных ситуаций» (две подпрограммы), «Обеспечение правопорядка» (тоже две, исполнитель — МВД), без подпрограмм — госпрограммы «Инфраструктура пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь», «Обустройство военных городков» и «Пограничная безопасность».

Судя по документу, из шести специальных программ без названия исполнитель одной не назван, а остальные реализуют Министерство обороны, КГБ, НАН, Государственный военно-промышленный комитет и Государственный пограничный комитет.

Без подпрограмм указаны госпрограммы инновационного развития, по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также «Малое и среднее предпринимательство», «Рынок труда и содействие занятости», «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность», «Массовая информация и книгоиздание», «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества».

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Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» содержит шесть подпрограмм, «Белорусский лес» — четыре, «Беларусь гостеприимная» — три, «Транспортный комплекс» — пять, «Культура Беларуси» — тоже пять. По две госпрограммы содержат госпрограммы «Дороги Беларуси», «Физическая культура и спорт», «Строительство жилья», «Энергосбережение», «Социальная защита».

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» содержит семь подпрограмм (включая «Цель 99»), «Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси» — шесть, а «Образование и молодежная политика» — 11 подпрограмм, включая одноимённую.

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Госпрограмма «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка на 2020 год и на период до 2025 года» содержит восемь подпрограмм. Они охватывают широкий спектр деятельности — от таможенного оформления и оборота драгметаллов, повышения эффективности управления государственными финансами и управления госдолгом до подпрограммы «Международная деятельность Республики Беларусь».

Академия наук отвечает за реализацию госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника». Она содержит семь подпрограмм: «Инновационные биотехнологии»; «Освоение в производстве новых и высоких технологий»; «Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции и перспективных направлений развития атомной энергетики»; «Инновационные продукты на основе минерального и органического сырья»; «Химические продукты и молекулярные технологии»; «Исследование и использование космического пространства в мирных целях»; «Развитие электротранспорта».

Госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность» предусматривает реализацию шести подпрограмм: «Семья и детство», «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»; «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья»; «Противодействие распространению туберкулеза»; «Профилактика ВИЧ-инфекции»; «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь».

Пятилетняя госпрограмма «Аграрный бизнес» включает в себя девять подпрограмм: «Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства»; «Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений»; «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства»; «Развитие племенного дела в животноводстве»; «Развитие рыбохозяйственной деятельности»; «Инженерные противопаводковые мероприятия»; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования»; «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса»; «Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства»; «Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений»; «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства»; «Развитие племенного дела в животноводстве»; «Развитие рыбохозяйственной деятельности»; «Инженерные противопаводковые мероприятия»; «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования»; «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса».

Госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» включает в себя шесть госпрограмм: «Информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития», «Инфраструктура цифрового развития», «Цифровое развитие государственного управления», «Цифровое развитие отраслей экономики», «Региональное цифровое развитие», а также подпрограмму «Информационная безопасность и «цифровое доверие».